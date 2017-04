Audi A5 Coupe Sapa Pengunjung IIMS 2017

JAKARTA - Meramaikan gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017, PT Garuda Mataram Motor (GMM), agen pemegang merek mobil Audi di Indonesia, meluncurkan A5 Coupe. Mobil dengan dua pintu ini dirancang khusus oleh para desainer Audi di Ingolstadt, Jerman.

"Audi all new A5 Coupe hadir untuk menambah jajaran kendaraan Audi di Indonesia. Tampil dengan perubahan yang signifikan yang atletis dan elegan. Mobil ini memiliki sosok sporty di kelasnya," ujar Andrew Nasuri, CEO GMM, Kamis (27/4/2017).

Audi A5 Coupe diklaim lebih nyaman untuk perjalanan jarak jauh berkat suspensi baru. Grille singleframe khas Audi yang lebar dan rata, dipadukan dengan lampu utama LED, garis sisi mobil bergelombang, serta fender yang berotot. Kaca spion samping diposisikan pada bagian bahu kedua pintu layaknya sebuah mobil balap, menjadikan kesan sporty.

Sistem kemudi baru menyuguhkan rasio kemudi yang presisi dan responsif.

Audi A5 Coupe didukung dengan jantung 2.0 TFSI yang dapat mengeluarkan tenaga 252 hp dan torsi puncak 370 nm. Tenaga dikirim ke roda lewat transmisi otomatis S tronic 7speed.

Audi all new A5 dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp1,3 miliar on the road. (san)