ROMA – Aksi mulia dilakukan oleh Pemimpin Tertinggi Umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus. Pria asal Argentina itu menyewa sebuah pantai pribadi khusus untuk para penyandang disabilitas selama satu tahun penuh yang berada di dekat Roma, Italia.

Wilayah pantai yang diberi nama Little Madonna itu kini dipenuhi dengan papan berjalan, lereng, dan kendaraan di atas air untuk membantu akses para pengguna kursi roda. Little Madonna sendiri sudah disewa oleh yayasan Work of Love sejak 2012 bagi penyandang disabilitas.

Seperti dimuat Independent, Kamis (27/4/2017), yayasan Work of Love mengklaim bahwa Little Madonna adalah satu-satunya pantai di sepanjang garis pantai Roma yang menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan keluarganya. Tidak hanya itu, sukarelawan dari tenaga medis profesional dan Federasi Renang Paralimpic Italia juga bertugas di pantai tersebut untuk membantu.

Pengelola yayasan Work of Love, Pendeta Massimo Consolaro, mengatakan bahwa ratusan orang penyandang disabilitas kini menggunakan pantai tersebut untuk rekreasi. Jumlah pengunjung bahkan meningkat setiap tahunnya.

Pejabat Vatikan untuk Urusan Amal, Monsinyur Konrad Krajewski, mengatakan bahwa Paus Fransiskus ingin mendukung proyek yang dapat membantu para pemuda penyandang disabilitas. Meski begitu, Takhta Suci Vatikan tidak merilis berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk membayar uang sewa pantai tersebut.

Sejak terpilih sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik Roma pada 2013, Paus Fransiskus berjanji untuk mengembalikan fungsi Gereja Katolik untuk beramal. Awal April ini saja, Takhta Suci Vatikan membuka binatu gratis bagi tunawisma di Roma untuk mengembalikan harga diri mereka sebagai manusia.