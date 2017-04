JAKARTA - Pengamat Politik dari VoxPol Center Pangi Syarwi menganggap isu reshuffle yang beredar di publik masih kental dengan aroma politis. Seharusnya, isu tersebut membawa pembicaraan yang mengarah pada perbaikan kinerja pemerintahan.

"Saya kira reshuffle masih kental aroma politis bagi bagi kekuasaan dibandingkan reshuffle berbasis kinerja. Mestinya reshuffle harus beririsan dengan perbaikan kinerja bukan hanya sekadar otak-atik, untuk memenuhi kepentingan politik pragmatis," katanya kepada Okezone.

Menurut dia, perombakan kabinet harus dilakukan dengan menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya. Pangi menyebutnya dengan prinsip the right man and the righ place. Selain itu, harus ada indikator yang terukur untuk menilai menteri memiliki rapor merah, kuning atau hijau.

"Jangan sampai terjebak pada persoalan like or dislike atau soal segan. Kalau standarnya enggak mencapai target maka harus di-clear-kan target mana yang enggak tercapai," ucap Pangi.

Jika memang reshuffle akan dilakukan, setidaknya harus merujuk pada target yang tidak tercapai sehingga disusun pola untukk memperbaikinya.