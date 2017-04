JAKARTA – Hiruk pikuk putaran kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta telah usai. Gelaran yang begitu menguras energi, psikis, dan tenaga itu hampir bisa dipastikan dimenangkan oleh pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur nomor urut 3, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno.

Menanggapi hal itu, Sandiaga Salahudin Uno memastikan tak akan membawa pasukan dari luar untuk mengganti jajaran seluruh Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD), ketika resmi menjabat nanti.

"Jangan khawatir bahwa kita tidak ujug-ujug bawa dari luar seperti itu. Waktu Mas Anies memimpin Mendikbud dia tidak membawa pasukan dari luar. Saya selama dari dunia usaha membangun usaha saya selalau menggunakan SDM yang sudah ada," ujarnya di Kantor DPW PKS, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2017).

Pria yang akrab disapa Sandi itu berpesan agar perangkat SKPD tak perlu khawatir bakal diganti, kala dirinya dan Anies Rasyid Baswedan resmi memimpin Ibu Kota.

"Kami ingin menyampaikan pesan tidak perlu waswas. Kami adalah tipe kepemimpinan yang mengayomi," imbuhnya.

Ia menganjurkan agar seluruh birokrat untuk fokus bekerja dahulu. Sebab, kata dia, pihaknya akan menggunakan orang yang ingin melayani masyarakat secara tulus.

"The right man on the right place itu selalu kita pegang. Kita ingin mengirim pesan seluruh birokrasi di DKI untuk tetap optimis, pekerjaan mereka secure, dan kita ingin pastikan TKD (tunjangan kinerja daerah) yang selama ini mereka terima akan dilanjutkan, dan kita harapkan ini akan dibarengi dengan output performance mereka yang lebih baik," tandasnya.