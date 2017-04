BADUNG – Wisawatan asal Australia tewas usai terjatuh ke dalam got. Peristiwa itu terjadi pada Kamis (27/4/2017) sekira pukul 03.00 Wita di Jalan Raya Canggu, tepatnya didekat bengkel tambal ban, Desa Canggu, Kuta Utara, Badung. Diketahui korban bernama Knight Ella Makeesha (26).

Kasat Lantas Polres Badung, AKP Putu Wiraka mengatakan, diduga lantaran korban mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi melaju dari arah barat menuju ke timur. Setibanya di depan bengkel tambal ban, korban tak bisa mengendalikan laju sepeda motornya dan jatuh terperosok kedalam got.



"Motor korban terpental ketengah sawah sebelah timur jalan,” jelas Putu.



Korban pertama kali ditemukan warga. Selanjutnya, mereka melapor ke Polsek Kuta Utara tentang adanya sepeda motor ditengah sawah. Saat didekati ke lokasi, kendaraan roda dua itu masih menyala.



Kemudian tim dari Polsek Kuta Utara mendatangi TKP. Dan tenyata benar ada sepeda motor Honda Scoopy putih bernomor polisi DK 7217 QA dan korban berada didalam got. Kala itu, korban berada pada posisi tengkurap dan hidung terendam air got.



" Saat itu tim kami pun langsung membawa korban ke klinik. Namun setelah diperiksa korban dinyatakan sudah meninggal dunia," pungkasnya. (sym)