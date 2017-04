Honda CR-V Turbo Direkomendasikan 'Minum' Pertamax

JAKARTA - PT Honda Prospect Motor meluncurkan all new CR-V di ajang IIMS 2017. Mobil SUV ini kini dipasarkan dengan varian mesin turbo 1,5 liter, melengkapi versi 2 liter.

Mesin turbo yang digunakan pada all new CR-V memiliki banyak kesamaan dengan Civic, yang sudah lebih dulu meluncur di Indonesia.

Bagaimana dengan bensinnya? Jonfis Fandy, marketing and aftersales service director HPM, mengatakan all new CR-V direkomendasikan menggunakan bahan bakar RON 92 atau dikenal dengan Pertama.

"Oktan number-nya direkomendasikan 92. Pak Koji Hirano (Assistant Large Project Leader of All New Honda CR-V Honda R&D) mengatakan mobil ini sebenarnya sudah diuji dengan bahan bakar mulai RON 83, sebenarnya bisa," jelas Jonfis.

Namun, lantaran mengikuti program pemerintah maka RON 92 lebih direkomendasikan. Penggunaan RON 88 atau Premium masih bisa dilakukan dalam kondisi tertentu.

"Misalnya pergi ke daerah yang tidak ada RON 92 masih bisa gunakan Premium, tapi nanti kalau sudah ketemu SPBU yang jual Pertamax bisa diganti lagi," pungkasnya.