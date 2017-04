Permintaan Toyota Agya Dekati Target

JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) memasarkan new Agya dalam dua tipe mesin yaitu 1 dan 1,2 liter. Dengan dua tipe yang ditawarkan, Toyota menargetkan penjualan new Agya sebanyak 3.000 unit per bulan. Sejak diluncurkan pada 7 April sampai 25 April 2017 total permintaannya sudah mendekati target.

"Permintaan Agya setelah kami luncurkan di tanggal 7 sampai 25 April itu surat pemesanan kendaraan (SPK) sekir 2.600. Targetnya sebulan 3.000 unit jadi harapannya di sisa waktu ini kita bisa sesuai dengan target," ujar Vice President Director TAM, Henry Tanoto, di Jakarta.

Lebih lanjut Henry menjelaskan sekira 90 persen konsumen memesan Agya 1,2 liter.

“Tentunya kehadiran line-up yang semakin lengkap, penampilan lebih stylish, kinerja engine yang lebih bertenaga dan efisien, new Agya diharapkan mampu terus memenuhi ekspektasi, khususnya di entry segment,” kata Henry.

Bahkan ia optimis new Agya akan mendapat respons lebih baik dibandingkan pendahulunya.

Pada gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 yang berlangsung di JIExpo, Agya menjadi salah satu primadona Toyota. Hal ini tak lain lantaran mobil LCGC itu baru diluncurkan. (san)