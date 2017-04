MOKSOW - Perdana Menteri (PM) Jepang, Shinzo Abe kini tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia dan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pertemuan tersebut keduanya tak luput membahas isu yang kini tengah hangat-hangatnya yaitu terkait meningkatnya ketegangan di wilayah Semenanjung Korea.

Sebagaimana diketahui, hubungan antara Amerika Serikat (AS) serta negara sekutunya Korea Selatan (Korsel) dan Korea Utara (Korut) terus memanas dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan kini pasca-pengiriman kapal induk AS USS Carl Vinson ke Semenanjung Korea, Korut semakin gencar melakukan latihan militer. Untuk mengantisipasi serangan AS dan Korsel telah menyebar sistem anti rudal atau Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

Diwartakan Reuters, Jumat (28/4/2017), baik Putin maupun Abe sepakat untuk meminta Korut berhenti melakukan hal yang berpotensi meningkatkan ketegangan. Selain itu, Putin dan Abe juga meminta negara-negara lain untuk menghindari perilaku atau retorika yang dapat memperburuk situasi panas saat ini.

Selain itu, Putin dan Abe menyatakan, bahwa mereka telah sepakat untuk bekerjasama secara untuk mencoba membantu meredakan ketegangan di wilayah Semenanjung Korea. Presiden Putin juga menyampaikan harapannya agar semua ketegangan bisa diselesaikan dengan jalur damai seperti dialog.

"Saya berharap perundingan internasional dari enam pihak mengenai Korut yang sebelumya pernah digelar untuk dilanjutkan kembali," ujar Putin. (rav)