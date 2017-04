AKHIR pekan ini masyarakat kembali dibikin senyum dengan longweekend kesekian tahun ini. Libur Sabtu hingga Senen (29 April-1 Mei 2017), di mana di hari Seninnya bertepatan dengan tanggal merah Hari Buruh alias May Day.

Tapi tentunya tidak semua buruh ikut libur di hari itu. Mungkin masih ada yang shift masuk pabrik, sementara sebagian besar akan bikin aksi turun ke jalan berdemonstrasi.

Aksi dengan tuntutan kaum buruh yang masih sama dengan bertahun-tahun belakangan. Apalagi kalau bukan aspirasi menolak upah murah, menuntut jaminan sosial dan mendesak pemerintah menghapuskan sistem outsourcing.

Diperkirakan, sekira 500 ribu buruh yang akan turun ke jalan dalam rangka May Day serentak di seluruh Indonesia. Selain di Jakarta, massa buruh juga akan bergerak menyalurkan aspirasinya di 32 provinsi, 254 kabupaten/kota di Indonesia.

Khusus di Jakarta, tentu massa buruh akan menyasarkan aksi demonya ke Istana Kepresidenan. Namun Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, menjamin aksi buruh 1 Mei mendatang akan berjalan tertib dan damai.

"Kalau soal May Day besok kita semua commit berjalan tertib dan aman,” ujar Andi Gani di sela acara makan siang bareng bersama Presiden RI Joko Widodo serta sejumlah petinggi kelompok buruh lainnya di Serpong, Tangerang, Kamis 27 April.

“Kami sudah saling berkomunikasi dengan sesama pimpinan buruh. Orang kan takut aksi May Day, tapi kali ini akan kami buat beda. Kami akan selenggarakan parade kebudayaan. Ada marching band di jalan-jalan, sampai ke Istana. Ada juga pencak silat dan lain-lain,” lanjutnya.

Ya, jadi ya masyarakat enggak perlu takut kalau mau keluar rumah dan mesti melalui rute-rute konvoi para buruh. May Day bukan momen horor kok. Insya Allah akan berjalan tertib dan aman tanpa mengganggu masyarakat lainnya.

“Isilah (peringatan Hari Buruh) dengan penuh kegembiraan karean May Day is Holiday. Dengan mengisi kegiatan positif dan rekreatif, peringatan May Day akan meningkatkan reputasi dari gerakan buruh,” timpal Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Memang kalau kembali ke persoalan tuntutan mereka, masalahnya lumayan rumit. Tapi kalau mau pengertian gampangnya ya buruh minta upah yang lebih baik, sementara pihak perusahaan juga butuh pekerja murah agar biaya produksi tak melebihi income.

Ini yang tentu jadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah untuk menjembatani masing-masing kepentingan. Terlepas dari itu, masyarakat juga diminta harap maklum kalau beberapa jalan protokol bakal macet ya.