JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan berharap program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE), bisa dapat menjadi sarana pemersatu warga Jakarta.

"Program OK OCE ini bukti konkret di masyarakat dan terasa manfaatnya," kata Anies Kamis 27 April 2017.

Anies juga menjelaskan tentang pekerjaan Anies-Sandi yang terkait otoritas pemerintah baru akan dilaksanakan pasca dilantik Oktober 2017 nanti.

Akan tetapi, pekerjaan dan program lainnya bisa dilakukan secepatnya salah satunya program OK OCE.

"Tugas kita merangkul semuanya dan OK OCE tidak melihat warga memilih yang mana tapi buat semua warga Jakarta," ucapnya.