KAWASAN Kalijodo, Jakarta Barat, sering dibangga-banggakan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di masa kampanye. Dia mengubah “gelanggang” bisnis ‘esek-esek’ itu menjadi tempat rekreasi keluarga warga Jakarta.

Di tempat yang sempat menimbulkan konflik itu, Ahok “menyulap” Kalijodo dari kawasan bisnis “lendir” menjadi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang apik lagi cantik. Tapi sayang, kini kok Kalijodo justru “dikuasai” preman, sih?

Area parkirnya dikuasai kelompok preman berkedok juru parkir tak lama setelah alat parkir meter dicabut Dinas Perhubungan DKI. Tentu yang kayak begini bakal menurunkan minat warga lagi untuk rekreasi bersama keluarga di Kalijodo.

Tentu hal ini jadi perhatian aparat pula. Polda Metro Jaya melalui Kabid Humas-nya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono menyatakan, pihaknya siap menerjunkan personel seandainya diminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

“Nanti kita tunggu. Kalau ada permintaan dari pemda (Pemprov DKI), ya kita siapkan, tidak masalah,” cetus Kombes Argo, Kamis 27 April.

"Kita cek dulu preman seperti apa, kita kan ada operasi-operasi preman, kalau meresahkan masyarakat jadi urusan polisi, kalau urusan parkir ya pemda, kan gitu," imbuhnya.

Kabar tidak mengenakkan begini juga pastinya sampai ke telinga Ahok. Gubernur yang masa jabatannya akan habis pada Oktober mendatang pascakalah di putaran kedua Pilkada DKI 2017 itu, menyatakan siap menindak. Tapi kapan?

“Karena dia (preman) merasa gubernur kalah (Pilkada), udah hilang gubernur. Padahal masih sampai 7 Oktober, kan masih lima bulan lagi. Ini mereka kurang ajar saja preman. Dia pikir saya udah enggak bisa tindak dia. Makanya saya minta kepolisian biar tindak. Kita minta bantuan Brimob,” cetus Ahok.

Tapi kalaupun akan “terjaring” kepolisian, apakah akan ada jaminan bahwa nantinya mereka enggak bakal balik-balik lagi tuh? “Pembersihan” preman oleh aparat kayaknya bukan solusi paling pas, deh.

Terlepas dari itu, setidaknya Calon Wakil Gubernur yang berpasangan dengan Anies Baswedan dan menang Pilkada DKI lalu Sandiaga Uno, menjanjikan satu solusi. Sandi mengaku justru akan merangkul kelompok preman untuk mengalihkan “profesi” mereka dengan program OK OCE (One Kecamatan, One Centre of Entrepreneurship).

“Kemarin kan ada berita RPTRA Kalijodo dikuasai preman. Maka itu kami akan merangkul mereka untuk ikut program OK OCE,” timpal Sandi.

Sandi berharap bisa para preman itu dikaryakan dengan “profesi” alternatif. Seperti menjadi security atau petugas keamanan, misalnya. Setidaknya, di Jakarta, menurut Sandi, demand atau permintaan tentang pekerjaan macam itu tak sedikit.