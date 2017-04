MICHIGAN - Jika sebagian pelajar pusing mencari kampus, saudara kembar, Jadal Williams dan Taimor Williams justru kebingungan menentukan pilihan di mana mereka akan melanjutkan studi. Bagaimana tidak, keduanya berhasil diterima di berbagai kampus elit di Amerika Serikat (AS) atau sering disebut dengan Ivy League Schools.

Jadal diterima di delapan Ivy League sekaligus, meliputi Harvard, Yale, Cornell, Columbia, University of Pennsylvania, Princeton, Dartmouth, dan Brown. Bahkan, dia juga lolos seleksi di University of Michigan, Duke, Stanford, Massachusetts Institute of Technology (MIT), California Institute of Technology, serta Harvey Mudd College. Sedangkan saudara kembarnya, Taimor diterima di UM, Dartmouth, Cornell, Duke, MIT, dan Berkeley.

Jadal mengungkapkan, ingin belajar bidang teknik mekanik atau teknik elektro. Minat tersebut sedikit berbeda dengan Taimor yang tertarik studi teknik sipil dan teknik lingkungan.

"Pelajaran favorit saya adalah matematika. Menjadi siswa termuda di kelas awalnya menakutkan. Apalagi di sekolah saya jadi satu-satunya siswa berdarah Afrika-Amerika. Beruntung teman-temanku saling membantu," tutur Jadal dilansir dari Mlive, Sabtu (29/4/2017).

Meski memiliki tujuan studi yang berbeda, baik Jadal maupun Taimor saling mendukung satu sama lain. Mereka ingin mendapatkan pilihan kampus terbaik untuk studinya.

"Saya sangat bersyukur bisa diterima di kampus-kampus terbaik di negeri ini. Saya rasa semua kerja kerasku terbayar dengan pencapaian ini," lanjut Taimor.

Sejak kecil, orangtua Jadal dan Taimor, Chauncey dan Tory Williams selalu memprioritaskan pendidikan. Oleh sebab itu, keduanya sudah mendapatkan pendidikan yang baik sejak kecil.

"Kami selalu memikirkan hal-hal apa yang bisa mereka lakukan. Saya sangat bangga mereka bisa dengan mudah mengejar pendidikan di perguruan tinggi terbaik," ucap sang ayah, Chauncey yang juga merupakan penasihat akademis di UM.