INGGRIS - Hampir semua perguruan tinggi yang ada di Inggris akan menaikkan biaya kuliah mereka sampai 2020 mendatang. Legislasi pendidikan tinggi bermaksud untuk meningkatkan biaya tersebut sesuai dengan perbaikan pengajaran yang ada.

Seperti dinukil dari laman BBC, Minggu (30/4/2017), biaya pendidikan yang ada di Inggris akan meningkatkan menjadi 9.250 poundsterling pada tahun ini. The Higher Education and Research, Bill telah berhadapan dengan jumlah amandemen yang banyak dari House of Lord.

Legislasi tersebut bermaksud agar perguruan tinggi bisa menunjukkan dan menawarkan kualitas pengajaran yang baik. Kerangka dalam mengukur kualitas pengajaran ini telah diperkenalkan. Tapi kaitannya dengan biaya kuliah tidak akan berlaku dalam tiga tahun lagi.

Demi Julia Goodfelloe, President of Universities UK mengatakan bahwa dirinya mendorong proposal untuk menyegarkan strategi keterlibatan internasional. Antisipasi universitas bahwa status pelajar internasioal bisa dipertimbangkan menjadi bagian dari ulasan migrasi selama negosiasi Brexit.

Selain itu, universitas juga mendukung kompromi dimana akan menetapkan batasan yang lebih tinggi bagi institusi guna mendapatkan kekuasaan. Sehingga bisa mendapatkan kekuatan dalam meraih penghargaan serta title universitas.

Goodfellow menambahkan bahwa legislasi menawarkan stabilitas selama waktu yang tidak pasti. “Kami setuju ada legislasi baru yang dibutuhkan, tapi kami memiliki konsen mengenai RUU asli,” tambahnya.