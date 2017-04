IMPHAL - Sebuah foto yang menunjukkan perjuangan para siswi di India dalam menempuh pendidikan menjadi viral dan mendapat perhatian dari publik dunia. Pasalnya dalam foto tersebut nampak sekira puluhan siswi tangah berjuang membebaskan sebuah bus yang terjebak di dalam lumpur.

Para remaja yang diketahui merupakan pelajar dari Waikhomani Girls 'College di Manipuri, Kota Imphal, India Timur yang berbatasan dengan Myanmar tersebut diketahui tengah dalam perjalanan sekolah menuju Danau Loktak ketikau tiba-tiba bus tersebut terjebak dalam lumpur tebal.

Foto para siswi itu menjadi viral setelah diunggah melalui Twitter oleh seorang aktivis hak-hak perempuan yang berbasis di Manipur, Lawai BemBem. Foto tersebut telah dibagikan sebanyak 3.400 kali dan mendapat 4.000 suka hanya dalam dua hari.

Banyak orang memuji gadis-gadis tersebut dan menghargai keberanian mereka dalam situasi yang buruk. Sebagaimana terlihat dalam foto, para siswi itu tengah melewati hutan dan menarik tubuh bis di jalan yang curam dengan tetap mengenakkan seragam.

Independent mewartakan, Sabtu (29/4/2017), Lawai BemBem mem-posting foto tersebut dengan tujuan untuk menggambarkan tentang isu pemberdayaan peremupuan. Dan membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi para kaum hawa.

Manipuri girls went for a study tour to Loktak Lake. Bus gets stuck in mud. Girls pull bus up and break the internet. pic.twitter.com/BLwCvflqD0— Lawai BemBem (@liklasa) April 26, 2017