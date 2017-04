BEIJING – Para netizen China dilaporkan menjadikan calon presiden Prancis Emmanuel Macron sebagai bahan buah bibir mereka. Namun bukan masalah politiknya yang disorot tapi justru perihal pernikahan Macron (39) dengan mantan gurunya, Brigitte Trogneux (64).

Sebagaimana dikutip dari AFP, Sabtu (29/4/2017), keadaan pernikahan Macron banyak disamakan oleh para netizen China dengan serial televisi berjudul ‘In the Name of the People’. Serial yang populer di Negeri Tirai Bambu itu menceritakan satuan antikorupsi di tingkat pemerintahan.

Tokoh antagonis utama di serial televisi itu merupakan seorang pejabat yang menikahi perempuan yang lebih tua 10 tahun demi menguatkan kekuasaannya. Status pernikahan beda usia ini hampir serupa dengan keadaan Macron-Trogneux.

Menggunakan posting-an yang bila diartikan “Menikahi gurunya yang lebih tua 24 tahun”, status Macron itu disebut sudah dilihat lebih dari sembilan juta kali di media sosial.

Namun banyak di antara para netizen China itu yang justru mendukung hubungan Macron. “Menjadikan guru SMA dan ibu sebagai istri, Anda bisa menyebut pria Prancis ini romantis,” tulis salah satu netizen.