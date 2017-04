TOP AUTOS OF THE WEEK: Parade Mobil & Motor Baru di IIMS 2017

JAKARTA - Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 resmi dibuka pada Kamis, 27 April 2017. Pembukaan dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Para agen pemegang merek (APM) mobil maupun motor pun memanfaatkan ajang ini untuk melakukan peluncuran produk terbarunya.

Berikut mobil-mobil serta motor baru di IIMS 2017:

Mitsubishi

Mengusung tema “Brand New Excellence of Mitsubishi Motors”, di ajang IIMS 2017 PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), meluncurkan tiga produk terbarunya yaitu Pajero Sport Dakar 4x2 Ultimate, new Triton dengan perubahan minor, serta new Triton GLX 4x2 Single Cabin “Hi-Rider”.

Honda

PT Honda Prospect Motor meluncurkan SUV unggulannya yaitu all new CR-V. Mengusung mesin baru, yaitu 1,5 liter VTEC Turbo, mobil ini memiliki bangku baris ketiga menghidupkan kembali CR-V 7-seater yang pernah dihadirkan HPM beberapa tahun silam.

Kia

PT Kia Mobil Indonesia (KMI) menghadirkan generasi terbaru dari hatchback andalannya di ajang IIMS 2017 yaitu all new Rio. Generasi keempat Kia Rio ini tampil lebih segar dan agresif dengan grille tiger nose terbaru dan kini terintegrasi dengan lampu depan baru (Bi Function Headlamp) dan juga DRL LED.

Audi

Di ajang IIMS 2017, PT Garuda Mataram Motor, APM mobil Audi di Indonesia, meluncurkan model terbaru A5 Coupe. Mobil dua pintu dengan desain yang sophisticated ini diklaim paling sporty di kelasnya.

Chevrolet

Di hari pembukaan IIMS 2017, PT General Motors Indonesia (GMI) meluncurkan pikap double cabin all new Colorado. Kini Colorado tampil semakin gagah berkat desain yang menarik, berpadu dengan performa mesin dan kemampuan offroad. Varian Colorado High Country yang ditampilkan mengusung mesin Duramax 2,8 liter terbaru dengan Variable Geometry Turbodiesel (VGT) dan dipasangkan dengan transmisi otomatis enam percepatan.

BMW

Di BMW Pavilion, Hall D, JIExpo, BMW Group Indonesia menampilkan produk saloon premium terbarunya, all new BMW 740Li, yang telah dirakit di Indonesia. 740Li mengusung teknologi inovatif, yakni Remote Control Parking. Dengan fitur tersebut mobil dapat diparkir tanpa pengemudi perlu berada di belakang lingkar kemudi.

Mercedes Benz

Tampil dengan booth terbesar selama keikutsertaan di IIMS, PT Mercedes Benz Distribution Indonesia (MBI) menampilkan 19 model kendaraan. Salah satu model terbaru yang diperkenalkan adalah GLC 300 Coupe AMG Line.

Tata Motors

Tampil sebagai satu-satunya peserta pameran IIMS dari merek kendaraan komersial, PT Tata Motors Distribusi Indonesia (TMDI) memperkenalkan dua produk unggulannya yaitu Tata Super Ace HT DLS dan Tata Xenon HD. Varian Tata Super Ace High Torque (HT) DLS yang ditawarkan memiliki keunggulan performa di kondisi jalan menanjak dan efisiensi bahan bakar.

Yamaha

PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing meluncurkan dua varian produk motor sport terbaru yaitu all new V-ixion dan V-ixion R. Motor ini menggunakan mesin baru 150 cc LC4V dengan fitur assist & slipper clutch.

Royal Einfield

Royal Einfield memperkenalkan salah satu produk terpopulernya yaitu Classic 350 dalam tiga varian, yaitu Redditch Red, Green dan Blue. Seluruh varian motor Classic 350 yang diperkenalkan ini terinspirasi dari skema cat pada motor Royal Einfield era ‘50-an yang diproduksi di Redditch, kota kelahiran Royal Einfield.

Honda

Menempati booth bersama Honda mobil, PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan skutik premium bergaya Eropa, SH150i. Tak ketinggalan moge CB650F terbaru. Dengan mesin baru DOHC 4-silinder 650 cc, motor ini diklaim lebih bertenaga dibandingkan versi sebelumnya.

BMW Motorrad

Maxindo Moto, selaku importir dan distributor resmi motor BMW Motorrad di Indonesia memperkenalkan tiga produk terbarunya. Ketiga produk tersebut adalah BMW G310R, BMW R NineT Racer, dan BMW R 1200GS Rallye. Selain ketiga produk baru tersebut, BMW Motorrad juga memperkenalkan seluruh line-up tahun 2017 yang dijual di Tanah Air. (san)