NAMA Rage Against The Machine (RATM) tidak lagi asing di dunia musik rock. Dibentuk pada 1991, band asli Los Angeles, Californa, Amerika Serikat ini telah menggubah puluhan lagu. Salah satu yang menjadi hits adalah 'Killing In The Name Of'.

Yang jelas, musik RATM bukanlah konsumsi anak-anak mengingat lirik mereka terkadang cukup kasar. Meski begitu, ternyata lagu mereka bisa juga dimainkan menggunakan alat musik anak-anak.

Video yang diunggah trio The Wackids menjadi buktinya. Menggunakan set drum Spiderman, gitar kecil dan alat musik mainan lainnya, mereka pun memainkan lagu 'Killing In The Name Of' amat mirip dengan melodi aslinya.

Sumber: YouTube The Wackids

Aksi unik ini pun menjadi viral. Video cover 'Killing In The Name Of' ala The Wackids telah ditonton 1.555.588 kali dan disukai 18.737 kali.