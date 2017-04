MANILA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pertemuan antara pemimpin ASEAN dengan delegasi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Summit Hall, Philippine International Convention Center (PICC), Sabtu (29/4/2017).

"Ini adalah kesempatan antara eksekutif dan legislatif bertukar pikiran dan bersinergi guna memajukan agenda-agenda vital di masyarakat ASEAN," kata Jokowi.

Ia mengatakan, tahun ini ASEAN telah berusia 50 tahun sehingga harus tekad menjadikan ASEAN sebagai asosiasi yang ‘people centered’ dan ‘people oriented’ agar dirasakan masyarakat ASEAN.

"Salah satu elemen penting dalam masyarakat ASEAN yang memerlukan perhatian adalah perlindungan pekerja migran. Saat ini jumlah pekerja migran ASEAN tercatat sekitar 6,8 juta orang. Dengan kontribusi remittance sebesar USD 58 miliar tahun 2015. Kontribusi mereka nyata bagi perekonomian ASEAN," ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, hingga saat ini ‎tidak sedikit dari pekerja migran tersebut masih mengalami perlakuan tidak manusiawi dan menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan hak-hak nya tidak dihormati.

Sebab itu, ia mengingatkan bahwa upaya ASEAN untuk memberikan perlindungan terhadap buruh migran menjadi sangat penting. Demikian pula peran dari parlemen negara-negara ASEAN untuk memperhatikan isu tersebut.

"Saya harapkan dukungan dari para delegasi AIPA di masing-masing parlemennya untuk mendukung pemajuan hal ini. Saya berharap dokumen perlindungan buruh migran dapat disepakati pada tahun ini. Untuk membuktikan ‘we do care’," ucap Jokowi mengakhiri pidatonya.

Sebelum melakukan pertemuan Pemimpin ASEAN dengan AIPA, Presiden Jokowi bersama Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN menandatangani "ASEAN Declaration on the Role of the Civil Service as a Catalyst for Achieving the ASEAN Community Vision 2025".