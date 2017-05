JAKARTA - Lokasi menjadi salah satu pertimbangan mahasiswa dalam menentukan pilihan kampus. Kemudahan akses dan ketersediaan fasilitas menjadi penting, terlebih mereka yang kuliah di luar negeri.

Bagi yang ingin kuliah di Amerika Serikat (AS), ternyata sejumlah kampus dinilai memiliki lokasi yang strategis, lho! Hal ini membuat mahasiswa tak kesulitan menemukan restoran, kafe, hingga cuaca yang menyenangkan untuk melakukan kegiatan di luar ruangan.

Disitat dari Business Insider, Selasa (2/5/2017), Niche telah melakukan survey kepada pelajar usia 18-24 untuk memberikan penilaian terhadap sejumlah kampus di AS. Hasilnya, University of San Francisco di San Francisco, California menduduki posisi teratas untuk kampus dengan lokasi terbaik. Disusul oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT) di posisi kedua.

Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut 25 besar kampus dengan lokasi terbaik di AS:

1. University of San Francisco - San Francisco, California

2. Massachusetts Institute of Technology - Cambridge, Massachusetts

3. Lesley University - Cambridge, Massachusetts

4. New York University - New York,

5. Harvard University - Cambridge, Massachusetts

6. Northeastern University - Boston, Massachusetts

7. Stevens Institute of Technology - Hoboken, New Jersey

8. Boston University - Boston, Massachusetts

9. Emmanuel College - Boston, Massachusetts

10. College of Charleston - Charleston, South Carolina

11. Seattle University - Seattle, Washington

12. University of California - Berkeley, California

13. Fashion Institute of Technology - New York

14. Champlain College - Burlington, Vermont

15. The New School - New York

16. Emerson College - Boston, Massachusetts

17. San Francisco State University - San Francisco, California

18. Suffolk University - Boston, Massachusetts

19. Parsons, The New School for Design - New York

20. Columbia University - New York

21. University of Colorado - Boulder, Colorado

22. George Washington University - Washington, District of Columbia

23. University of Pittsburgh - Pittsburgh, Pennsylvania

24. Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences - Boston, Massachusetts

25. University of Colorado - Denver, Colorado.