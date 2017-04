JAKARTA - Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Nararya Ahmad Dharmika berhasil menyabet dua gelar sekaligus yaitu Best Idea Team dan Best Speaker dalam ajang Global Ideapreneur Week 2017 yang diselenggarakan di Malaysian Global Innovation and Creativity Centre (MaGIC).

Global Ideapreneur Week merupakan perlombaan ide startup yang dipadukan dengan konferensi serta pelatihan oleh para pendiri startup di kawasan ASEAN.

Dalam ajang kompetisi teraebut, Aryo -sapaan akrabnya- bersaing dengan 41 tim lainnya. Mereka beradu ide inovatif untuk menarik hati para juri agar memberikan pendanaan kepada ide startup terbaik.

Pada kesempatan itu, Aryo mempresentasikan inovasi ide startup yang diberi nama “Next Show”. Next Show adalah inovasi yang dia buat bersama timnya dengan tujuan untuk menghubungkan antara penyelenggara acara atau event organizer dan performer.

Ide tersebut berawal dari kesulitan yang ia amati dari para penyelenggara acara untuk menghubungi artis yang belum dikenal, dan juga kesulitan dari para artis lokal yang belum terkenal untuk dapat mempromosikan diri mereka.

“Kompetisi ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu tim dan individu. Saya mengikuti kategori individu dan mendapatkan tim spontan secara acak di sana serta harus mengembangkan ide kurang dari 48 jam bersama,” ujar Aryo seperti dilansir dari laman UGM, Senin (1/5/2017).

“Setiap kelompok mempunyai 48 jam untuk mematangkan idenya melalui pelatihan dan coaching lalu mempresentasikannya selama 5 menit,” tuturnya.

Pria asal Bogor itu berharap selepas kompetisi ini, inovasi yang telah ia garap dapat terus dikembangkan lebih lanjut dan benar-benar dapat dimanfaatkan secara luas untuk memfasilitasi pihak-pihak yang memerlukannya.

“Saya berharap ke depannya aplikasi Next Show kami bisa berkembang menjadi sebuah platform yang menghubungkan event organizer danperformer di seluruh Indonesia,” tutup Aryo.