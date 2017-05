Alasan Honda Indonesia Hentikan Penjualan CR-V Transmisi Manual

JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) menghentikan penjualan all new CR-V bertransmisi manual. Semua varian menggunakan versi transmisi otomatis (CVT).

Marketing and Aftersales Service Director HPM Jonfis Fandy menjelaskan, peminat varian bertransmisi manual semakin berkurang. Oleh karena itu pihaknya memutuskan menghentikan penjualan varian manual pada all new CR-V.

"Karena memang dari history penjualan kami, M/T (transmisi manual) penjualannya kecil sekali, kurang dari 5 persen. Jadi kami hilangkan saja yang manual dan dialihkan ke CVT, karena lebih fungsional," terang Jonfis, di acara IIMS 2017, Jakarta.

Menurut dia, fenomena menurunnya peminat mobil transmisi manual sudah terjadi di segmen low coast green car (LCGC). Jika konsumen mobil entry level saja sudah bergerak ke transmisi otomatis maka hal ini bisa menjadi patokan bahwa peminat transmisi otomatis pada segmen di atasnya akan lebih besar lagi.

"Bahkan di segmen LCGC pun penjualan yang M/T menurun. Di LCGC saja menurun, apalagi di segmen yang di atasnya," pungkasnya.

CR-V 7-Seater Diprediksi Lebih Laris

Pada tahun ini Honda menambahkan line-up CR-V dengan varian kapasitas tujuh penumpang, yakni CR-V 1.5L Turbo. Dengan hadirnya versi mesin turbo, kini Honda memasarkan tiga varian CR-V, dua versi tujuh penumpang 1.5L Turbo dan 1.5 Turbo Prestige serta satu versi lima penumpang, 2.0L.

All new CR-V mulai dikirim ke konsumen pada Juni 2017. Sejak Juni hingga Desember, penjualan mobil yang sudah diproduksi secara lokal itu ditargetkan mencapai 12 ribu unit.

Jonfis mengatakan, di tahun pertama peluncurannya pihaknya memprediksi CR-V 1.5L Turbo akan lebih diminati.

"Jadi 12 ribu unit itu perkiraan kami, 25 persennya itu 2.0L dan 75 persennya turbo (1.5L). Perkiraan ini kami ambil dari pengalaman sebelumnya. Tapi tentunya ini tidak selalu sama setiap tahunnya. Bisa saja yang varian tinggi (1.5L Turbo) duluan, tapi kelamaan yang 2 liter bisa menyusul. Prediksi kami awalnya yang tipe tinggi yang lebih (laris), tapi kelamaan yang 2 liter akan mendului," terangnya.

All new CR-V 2.0L dibanderol Rp432 juta, 1.5L Turbo Rp466 juta, dan 1.5L Turbo Prestige Rp506 juta on the road Jabodetabek.