Setelah Civic & CR-V, Mobil Honda Apa Lagi yang Akan Pakai Turbo?

JAKARTA - Dari tiga varian all new CR-V yang dipasarkan Honda Prospect Motor (HPM), dua di antaranya menggunakan mesin 1.5L Turbo dengan kapasitas penumpang tujuh orang atau dilengkapi tiga baris bangku.

All new CR-V 1.5L Turbo mengikuti jejak Civic yang sudah lebih dulu menggunakan perangkat turbo dengan pemangkasan kapasitas mesin.

Pengurangan kapasitas mesin ini mendatangkan keuntungan bagi Honda karena biaya pajak barang mewah (PPnBM) pada CR-V berkurang. Keuntungan ini dimanfaatkan dengan menambahkan fitur-fitur baru pada CR-V 1.5L Turbo.

"Tapi yang paling jelas adalah dengan memperkenalkan 1.5 liter turbo kami mendapatkan pengurangan pajak barang mewah dari 20 persen menjadi 10 persen. Dari pengurangan tersebut kami bisa memasukkan banyak fitur-fitur baru dan juga mesin turbo dengan tenaga besar. Sehingga selisih dengan CR-V dulu ada sekira Rp4 juta. Ini sangat value for money buat konsumen," terang Marketing and Aftersales Service Director HPM, Jonfis Fandy, di acara IIMS 2017.

Soal kemungkinan ada model kendaraan Honda lain yang akan dipasangkan mesin turbo, Jonfis mengatakan pihaknya belum bisa memutuskan. Namun bukan tidak mungkin ke depannya akan ada penggunaan mesin lebih kecil ditambah prangkat turbo untuk mendapatkan pengurangan pajak. Dengan begitu benefit yang didapat konsumen akan lebih banyak lagi.

"Kami justru mengikuti peraturannya. Untuk mobil 1.500 cc pajaknya segitu ya kami mendapatkan sesuai pajaknya segitu. Intinya berapa model yang akan kami perkenalkan belum bisa disampaikan. Tapi sekarang CR-V dan Civic mempunyai benefit untuk konsumen, karena pajaknya turun CR-V 10 persen dan CIvic 10 persen. Maka pengurangan pajak ini bisa dikompensasi dengan penambahan fitur," pungkasnya.