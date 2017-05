Setelah Luncurkan A5 Coupe, Audi Siapkan 3 'Amunisi' Lagi untuk Indonesia

JAKARTA - Menambah jajaran produk baru yang dipasarkan di Indonesia, PT Garuda Mataram Motor (GMM) selaku agen pemegang merek (APM) mobil Audi di Indonesia, meluncurkan new Q7 beberapa waktu lalu.

Kemudian, memanfaatkan pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017, Audi kembali mendatangkan model baru yaitu A5 Coupe. Tak cukup sampai di sini, Audi berencana meluncurkan tiga produk baru lagi di tahun ini. Peruncuran akan dilakukan pada semester kedua.

Lebih rinci, Agung Ariyanto, sales supervisor Audi menjelaskan, "Tahun ini yang masih merupakan planning itu adalah A3 sportback dengan mesin 1.200 cc, horse power-nya 110 dan torsinya di 180 nm. Sportback ini adalah generasi penerus dari tipe yang sempat kami masukkan juga. Tapi yang terakhir itu adalah mesin 2.000 cc. Rencananya di semester terakhir kami akan masukkan yang engine 1.200 cc dan juga beberapa fiturnya nanti kami update.”

Agung menambahkan, model berikutnya adalah all new Q5. "Ini adalah generasi penerus tipe sebelumnya dan ini memang new model karena tipe sebelumnya sudah dari tahun 2009-2015. Tapi untuk Q5 ini akan kami launching semester akhir dengan beberapa fitur baru," terang dia.

Selanjutnya, kata dia, all new R8. Namun, khusus untuk kendaraan sport dua pintu ini sudah bisa dipesan sejak sekarang. "Kami tidak akan dispay untuk unit tersebut tapi kami lakukan by indent. Jadi pemesanan khusus by order. R8 ini kan customized, jadi harga belum bisa ditentukan," jelasnya.

Tahun ini Audi terbilang gencar meluncurkan produk-produk baru. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan penjualan mobil premium Jerman itu.