JAKARTA - Wakil ketua Advocat Cinta Tanah Air (ACTA), yang juga kuasa hukum dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Ali Lubis, menegaskan akan mengawal pelaporan mengenai ancaman yang dilakukan oleh akun Twitter @NathanSuwanto yang dimiliki oleh Nathan P Suwanto kepada Fadli Zon.

ACTA sendiri telah melaporkan ancaman itu ke Bareskrim Mabes Polri. Alasannya, berdampak serius terhadap keselamatan dan nama baik dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Untuk sementara, belum ada perkembangan terkait laporan tersebut, karena baru kemarin kami selaku kuasa hukum pak Fadli Zon melakukan pelaporan tersebut," ujar Ali saat berbincang dengan Okezone, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Namun, dikatakan Ali, jika dalam prosesnya pengusutan pelaporannya tidak berlangsung cepat dan dinilai tidak kooperatif maka dia beserta anggota ACTA lainnya akan kembali menyambangi Bareskrim.

"Namun dalam 2 atau 3 hari ke depan kami akan mengecek sudah sampai mana proses pelaporannya," jelas Ali.

Dalam kasus ini, ACTA selaku tim pengacara Fadli mendaftarkan laporan dengan nomor laporan polisi LP/450/V/2017/Bareskrim tertanggal 1 Mei 2017.

Sekadar diketahui, Nathan mengunggah tulisan di Twitter pada 30 April 2017. Kicauan Nathan diketahui menggunakan bahasa Inggris berbunyi "If you know of a way to crowfund assassins to Kill Fahira Idris, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Rizieq Shihab, Buni Yani, and friends, lemme know."

Nathan pun dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 28 Ayat 2 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Informatika, yang mengatur soal penyebaran ujaran kebencian atau permusuhan serta ancaman kekerasan.