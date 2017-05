JAKARTA - Merasa geram dengan cuitan di akun twitter milik @NathanSuwanto, Anggota DPD RI Fahira Idris membuat sayembara di akun Twitter-nya. Dirinya pun meminta bantuan masyarakat yang tinggal di Surabaya untuk melaporkan pemilik akun tersebut, Nathan P Suwanto ke kepolisian.

Fahira pun menjanjikan hadiah sebuah HP Xiaomi untuk orang yang pertama kali melaporkan Nathan ke polisi. Ia mengaku sengaja membuat sayembara tersebut lantaran dirinya tengah berada di Belanda hingga 5 Mei 2017. Untuk itulah, Fahira meminta masyarakat khususnya yang tinggal di Surabaya untuk melaporkan Nathan ke kepolisian, karena diketahui Nathan tinggal di Surabaya.

"Pertama, waktu kejadian saya nggak di Indoensia, artinya saya nggak bisa berbuat apa-apa kan. saya laksanakan sayembara itu karena saya harap ada seseorang yang bisa bantu saya minimal melaporkan terlebih dahulu karena menurut saya apa yang dilakukan Nathan itu bukan sekedar hatespeech ya, ini ada ancaman pembunuhan," ujar Fahira saat dihubungi Okezone, Selasa (2/5/2017).

Senator asal DKI Jakarta itu menambahkan, bila dirinya sudah berada di Indonesia, akan lamgsung menuju Surabaya untuk melihat siapa yang menjadi pelapor pertama di kepolisian.

"Karena saya sekarang masih di Belanda, masih tugas, pulang tanggal 5 Mei jadi mungkin tanggal 6 Mei saya ke Surabaya untuk cek ke kepolisian siapa yang sudah daftar laporan ke kepolisian dan siapa yang pertama itu yang nanti dapat hadiahnya," tutur Fahira.

Diketahui sosok Nathan P Suwanto mendadak viral di media sosial lantaran cuitan di akun twitter miliknya @NathanSuwanto mencari pembunuh bayaran untuk membunuh Fahira Idris, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Habib Rizieq, Buni Yani dan lainnya.

"If you know of a way to crowdfund assassins to kill Fahira Idris, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Habib Rizieq, Buni Yani and friends, lemme know," begitu bunyi cuitan @NathanSuwanto yang diunggah pada 29 April 2017.

Fahira pun merespons akun tersebut dengan membuat semacam sayembara berhadiah melalui twitter. "Jadi ceritanya ada yang mau bunuh saya? Tolong bantu saya menemukan alamat bocah ini ya sahabat-sahabatku. Dan ada sayembara khusus bagi sahabat saya yang tinggal di Surabaya. Bila ada yang berhasil melaporkan Nathan ke polisi akan ada hadiah HP Xiaomi untuk pelapor pertama," tulis Fahira di akun twitternya.