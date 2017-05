Bagi Anda yang terlewatkan menyimak berita hot Okezone, Selasa (2/5/2017) kemarin, tidak usah khawatir. Berikut berita terpopuler.

1. Gaya Balap Lorenzo Tidak Cocok dengan Ducati

Tim Ducati Corse terlihat kesulitan untuk dapat mengarungi musim balap MotoGP 2017. Dua pembalap utamanya, yakni Jorge Lorenzo dan Andrea Dovizioso, masih kesulitan untuk mengimbangi kemampuan rider lain.

Terutama untuk Lorenzo yang memang selalu mengalami kesulitan dalam tiga balapan awal. Pencapaian terbaik X-Fuera –julukan Lorenzo– adalah finis posisi sembilan pada GP Austin di Circuit of the Americas (COTA) beberapa waktu lalu.

2. MUI: Harusnya Jokowi Dengarkan Aspirasi Publik yang Minta Jaksa Agung Dicopot

Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah menilai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mesti mengevaluasi kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo.

Pasalnya, Jaksa Agung diduga melakukan i‎ntervensi terhadap jaksa penuntut umum (JPU) sehingga menghasilkan tuntutan yang rendah kepada terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

3. Inilah Penyebab Utama Kanker Serviks

TIDAK hanya kanker payudara, kanker serviks merupakan jenis kanker yang paling sering menyerang wanita. Salah satunya artis Julia Perez yang masih berjuang sembuh dari penyakit kanker serviks.

Kanker serviks merupakan jenis kanker yang tumbuh dan berkembang pada leher rahim. Sayangnya, terkadang wanita tidak menyadari bila gaya hidup bisa menjadi penyebab utama dari kanker serviks.

4. Wapres JK Yakin Pemilu 2019 Diselenggarakan Tepat Waktu

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku yakin bahwa Pemilihan Umum 2019 dapat diselenggarakan tepat waktu, terlepas dari revisi Undang-Undang Pemilu yang rancangannya masih dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Komentar tersebut disampaikan Wapres JK terkait upaya percepatan pengesahan RUU Pemilu mengingat waktu pelaksanaan Pemilu 20 bulan lagi, yakni pada 17 April 2019.

5. Penuhi Panggilan KPK, Rizal Ramli Siap Beberkan Lahirnya Kebijakan SKL BLBI

Mantan Menteri Keuangan era Abdurahman Wahid, Rizal Ramli memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‎terkait kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Rizal datang ke Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, sekira pukul 10.15 WIB. Dia mengaku akan membeberkan proses lahirnya kebijakan SKL BLBI ‎yang kini berujung rasuah. Menurutnya, kemungkinan besar penyidik akan mempertanyakan terkait lahirnya kebijakan tersebut.

6. Tarif Listrik 900 Va Subsidi Tidak Naik hingga Lebaran

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut jika listrik untuk golongan 900 volt ampere (va) tanpa subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga perayaan Idul Fitri 2017.

Hal ini diungkapnya setelah per 1 Mei 2017 ini terjadi penyesuaian tarif 900 va tanpa subsidi dari 1.034 per kWh menjadi Rp1.352 per kWh.

