SURABAYA - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menjadi pembina upacara dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Lapangan Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Selasa (2/5/2017).

Upacara yang diikuti oleh ratusan peserta dari jajaran pegawai di lingkungan Kemristekdikti, kalangan dosen dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya itu berlangsung khidmat.

Tema peringatan Hardiknas tahun ini yaitu "Peningkatan Relevansi Pendidikan Tinggi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi".

Dalam pidatonya, Nasir mengapresiasi atas peran aktif pejuang pendidikan khususnya pendidikan tinggi di seluruh penjuru Tanah Air. "Bapak Ibu semua tak kenal lelah mendidik, memberi inspirasi dan membangkitkan semangat putra putri kita agar menjadi manusia yang berkarakter, berpengetahuan, memiliki keterampilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya, bangsa maupun negara," ujar Nasir.

Mantan Rektor Universitas Diponegoro itu menegaskan, peringatan Hardiknas bukan hanya untuk mengenang perjuangan dan jasa besar Ki Hadjar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. “Namun juga sebagai momentum sekaligus refleksi dari berbagai upaya yang telah dan sedang kita lakukan melaksanakan berbagai program untuk memajukan pendidikan, khususnya mutu pendidikan tinggi di Indonesia,” ucapnya.

Sesuai dengan tema yang diangkat, Nasir juga menekankan bahwa saat inilah perguruan tinggi melaksanakan Tri Dharma Pendidikan Tinggi agar lebih memerhatikan dampak dari altivitasnya terhadap pengembangan ekonomi, terutama di daerah. Dengan kata lain, perguruan tinggi lebih dapat memerankan sebagai agent of economic development di samping agent of education dan agent of research and development.