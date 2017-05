SURABAYA - Tiap 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan, perguruan tinggi harus memerhatikan dampak aktivitas terhadap pengembangan ekonomi di daerahnya.

"Perguruan tinggi lebih dapat memerankan dirinya sebagai agent of economic di samping agent of education dan agent of research and develpoment," ujar Nasir dalam pidatonya di Peringatan Hardiknas di Lapangan ITS, Surabaya, Selasa (2/5/2017).

Nasir mengatakan, peningkatan relevansi pendidikan tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, dalam bidang pendidikan, perguruan tinggi harus mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

"Perguruan tinggi telah lama mendapatkan kritikan dari dunia kerja dan industri bahwa lulusan perguruan tinggi tidak memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri," tuturnya.

Oleh karenanya, sambung Nasir, ke depan pihaknya akan meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Selain itu juga akan menambah jumlah perguruan tinggi vokasi dan keterlibatan industri harus diintensifkan.

"Lulusan perguruan tinggi vokasi harus memiliki sertifikat kompetensi disamping ijazah," katanya.

Tak hanya itu, Kemristekdikti juga telah mencanangkan program revitalisasi 12 politeknik negeri dan satu politeknik kesehatan. Dengan adanya revitalisasi ini diharapkan politeknik dapat menghasilkan tenaga kerja profesional dan dapat mendukung 14 kawasan ekonomi khusus (KEK) dan pusat-pusat pertumbuhan di seluruh Indonesia.

"Selain itu ini diharapkan dapat menjawab tantangan persaingan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," kata Nasir.

Kedua, lanjutnya, dalam bidang penelitian, peningkatan relevansi pendidikan tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui hilirisasi penelitian di perguruan tinggi. Penelitian yang dilakukan tidak boleh hanya berhenti setelah menghasilkan publikasi, prototype atau paten.

"Penelitian perguruan tinggi harus dilanjutkan sampai mencapai technology readiness level (TRL) sembilan kemudian dikerjasamakam dengan industri agar bisa diproduksi dan dipasarkan secara massal," katanya.

Ketiga, sambung Nasir, dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, peningkatan relevansi pendidikan tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui kerja sama yang lebih intensif lagi antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dan industri untuk menyelesaikan problem-problem riil yang dihadapi masyarakat sekitar perguruan tinggi.

"Peningkatan relevansi pendidikan tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tidak mungkin dilakukan perguruan tinggi sendiri. Upaya itu membutuhkan kerjasama antar institusi. Saya mengundang berbagai pihak untuk dapat berkolaborasi, berpartisipasi dan berkontribusi," ucapnya.