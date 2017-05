GLASGOW – Seorang peselancar berhasil diselamatkan dari perairan di Irlandia Utara setelah dinyatakan hilang selama 32 jam. Proses penyelamatan peselancar itu sempat diabadikan oleh Maritime & Coastguard Agency.

Matthew Bryce (22), yang berasal dari Kota Glasgow, Skotlandia, terbawa arus hingga wilayah perairan Argyll setelah berselancar di Pantai Machrihanish pada Minggu 30 April 2017. Sebagaimana dikutip dari Russia Today, Kamis (3/5/2017), keluarga akhirnya melaporkan bahwa Bryce tak pulang. Laporan itu memicu pencarian besar-besaran.

Dramatic moment surfer is plucked from the water by Coastguard helicopter after spending more than 30 hours at sea https://t.co/ItQ7QEpRWj pic.twitter.com/HWlDvrnwid— Maritime&Coastguard (@MCA_media) May 2, 2017