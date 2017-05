JAKARTA – HARI Kebebasan Pers diperingati tiap 3 Mei di seluruh dunia. Tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah puncak perayaan World Press Freedom Day (WPFD) 2017. Acara berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, dihadiri lebih dari 1.300 jurnalis dari dalam dan luar negeri. Lewat hajatan itu diharapkan pers semakin merdeka, terutama di Indonesia.

Pers di Tanah Air sempat berada dalam sejarah kelam saat orde baru berkuasa. Setelah sekian lama terbelenggu dalam kekuasaan rezim, ruang gerak pers Indonesia akhirnya terbuka lebar di era reformasi. Pers mendapat kebebasan berekspresi, menyuarakan aspirasi, hingga mengkritik pemerintah. Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sosok penting di balik perubahan itu.

Sebelum menjadi Presiden keempat RI pada 1999-2001, Gus Dur menghabiskan masa mudanya sebagai jurnalis. Ia juga menentang keras kontrol penguasa terhadap pers dan pembredelan beberapa media pada rezim Suharto. Gus Dur konsisten memperjuangkan hak-hak media massa.

Saat menjadi orang nomor satu di Indonesia, Gus Dur pun menunjukkan sikapnya mewujudkan negara yang demokratis. Ia membuka lebar-lebar ruang bagi pers berekspresi dengan membubarkan Depertemen Penerangan (Deppen) yang saat itu jadi momok menakutkan bagi pers karena ia punya kuasa mencabut izin penerbitan atau membredel media.

KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (kanan) saat konferensi pers (Antara)

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada era Presiden BJ Habibie, pers belum sepenuhnya bebas meski sudah ada jaminan konstitusi. Pers baru bisa bernapas lega usai Deppen dibubarkan. Ini buah manis dari sebuah reformasi.

Gusdur menilai dalam negara demokrasi, informasi itu milik publik bukan pemerintah. Deppen dianggap telah berdosa karena mengontrol informasi dan memonopoli kebenaran atas nama pemerintah.

Selain lama menjadi jurnalis, Gus Dur juga sadar bahwa ia adalah sosok yang dibesarkan oleh media. Kecuali lewat tulisannya sendiri, ide, masukan, pandangan, dan kritikan Gus Dur untuk kebaikan negeri banyak diangkat oleh pers. Sebagai seorang mutidimensi, ulama, intelektual, budayawan, sosok Gus Dur menyedot perhatian media.

“Saya berjuang secara konsisten untuk menegakkan demokrasi di Indonesia, sampai saya menjadi Presiden RI keempat sekarang ini. Dalam keterbatasan kebebasan pers waktu itu, saya bersyukur bahwa pikiran dan pandangan saya diangkat oleh pers,” kata Gus Dur saat masih menjadi Presiden.

Mantan pemimpin NU itu menghabiskan masa mudanya dengan bergelut dengan ilmu dan hal-hal sosial. Dari kecil, ia sudah menunjukkan kegemarannya menulis.

Gus Dur pernah jadi jurnalis di lintas media ternama serupa majalah sastra Horizon, Majalah Budaya Jaya, Panji Masyarakat yang didirikan Buya Hamka, dan Majalan Prima.

Karya jurnalistik Gus Dur juga dimuat di Kompas, Kedaulatan Rakyat, dan lainnya. Dalam kurun tahun 1970-an hingga 80-an, Gusdur juga aktif menulis sendiri, mengisi kolom di Majalah Tempo. Gus Dur ikut mengulas analisisnya seputar sepak bola dan mesalah sosial budaya.

“Produktivitas Gus Dur membuat Goenawan Muhammad, pemimpin redaksi Tempo waktu itu mengambil inisiatif untuk menyediakan satu meja khusus plus mesin ketik untuknya. Hampir tiap minggu Gus Dur menulis,” tulis M Haromain dari Forum Santri Temanggun seperti dilansir laman Nahdlatul Ulama (NU).

Saat Tempo, Detik, Editor, dibredel pada 1994, Gus Dur berdiri di antara tokoh-tokoh nasional saat itu menentang keras kebijakan pemerintah tersebut yang dianggap sebagai preseden buruk bagi demokrasi Indonesia.

Maka ketika orde baru tumbang, Gus Dur pun menjamin kemerdekaan pers. Media-media tumbuh subur setelah tak lagi dikekang dengan regulasi Deppen. Akhirnya, pers leluasa menjalankan fungsi dan perannya, termasuk mengkritik pemerintah.

Gus Dur (Yayasan Wahid Institute)

Bahkan, Gus Dur membuka lebar-lebar pintu Istana agar wartawan bisa meliput. Jumlah wartawan yang meliput di Istana saat itu naik hingga delapan kali lipat dibanding era pemerintahan sebelumnya. Pers juga bisa mewawancara langsung (door stop) Presiden kala itu.

Meski kerap mendapat kritik tajam dari media, Gus Dur tetap tidak reaktif. Ia tak pernah memperkarakan media, karena sadar bahwa terlalu lama pers Indonesia terbelenggu.

“Ini merupakan harga yang harus dibayar dalam proses belajar menuju tingkat profesionalisme yang standar, untuk meningkatkan peran pers sebagai pemberi peringatan dini dalam tatanan demokrasi,” kata Gus Dur sebagaimana ditulis mantan juru bicaranya Adhie Massardi dalam sebuah artikel.

“Saya tidak ingin mengorbankan kemerdekaan pers hanya karena proses belajarnya yang sedang dilalui, demi tegaknya demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia.”

Atas sikap membela kebebasan pers dan kedekatannya dengan kalangan jurnalis, Gus Dur pernah dinobatkan berbagai penghargaan dari media massa. Ia pernah tetapkan sebagai Man of The Year 1998 oleh majalah berita independent REM, dan Man of the Year 1990 oleh Majalah Editor.

Abdurrahman Wahid juga pernah menerima Tasrif Award 2006 dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai pejuang kebebasan pers. Gus Dur juga menuai banyak penghargaan atas jasanya memperjuangkan toleransi, hak asasi manusia (HAM), dan reformasi.

Sejarah mencatat bahwa Gus Dur adalah salah-satu simbul perlawanan kelompok pro demokrasi terhadap rezim otoritarioanisme Orde Baru yang ikut mengekang kebebasan pers.

Menurut mantan anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, Gus Dur kurang-lebih adalah gabungan dari kualitas agamawan, negarawan, politisi, dan intelektual yang senantiasa memberikan sumbangan pemikiran dan peranan untuk menyemaikan nilai-nilai demokratisasi, di bawah tekanan-tekanan politik Orde Baru.

“Dalam kurun waktu yang cukup panjang, sulit untuk menyangkal kepeloporan Gus Dur dalam memperjuangkan gagasan-gagasan keterbukaan politik, pluralisme, inklusivisme, pemberdayaan sipil dan kebebasan berekspresi,” tulis Agus dalam sebuah artikel berjudul ‘Harmoni Hubungan Pers dan Gus Dur: Sejarah yang Tak Terulang.”

Dan kini, 18 tahun lebih reformasi berjalan, pers masih menikmati kebebasan menjalankan fungsi dan perannya meski ada kekurangan di sana-sini. Peran Gus Dur dan orang-orang pro demokrasi yang berjuang mewujudkan reformasi di negeri ini tak bisa dikesampingkan.