JAKARTA - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas tidak optimis kasus penyerangan terhadap penyidik Novel Baswedan akan cepat selesai di tangan polisi. Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) ini pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan agar kasus tersebut bisa dituntaskan.

"Bukan pesimis, tapi tidak optimis. Oleh karena itu, karena polri di bawah presiden. Presiden sudah tunjukkan kejujurannya dalam kasus ini," kata Busyro di Gedung KY, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Ia menyarankan Jokowi menerbitkan keputusan presiden (Keppres) untuk membentuk tim gabungan yang terdiri dari sejumlah unsur untuk menangani kasus penyerangan ini. "Di balik kasus ini sesungguhnya banyak hal yang menarik. Dengan menerbitkan Keppres bentuk tim gabungan dari unsur Polri, KPK dan civil society," ujar dia.

Ia meyakini, dengan dibentuk tim gabungan yang masa kerjanya dibatasi, kasus ini akan terpecahkan paling tidak maksimal dalam 40 hari. "Dibatasi waktunya. Perkiraan saya kalau ini dibentuk, dalam waktu 40 hari selesai. Mudah-mudahan 40 hari paling lama," pungkas Busyro.

Diketahui, hampir satu bulan sejak peristiwa penyiraman air keras ke wajah Novel Baswedan terjadi, Polda Metro Jaya belum dapat mengungkap pelaku dibalik aksi ini. Novel disiram air keras saat pulang salat subuh dari masjid di kompleks rumahnya di Kelapa Gading, Jarta Utara, Selasa, 11 April 2017 pagi. Atas kejadian itu, mata Novel mengalami gangguan dan sampai saat ini masih dirawat di Singapura.