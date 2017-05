NEW YORK – Amerika Serikat (AS) dan Australia memiliki ikatan yang sangat kuat sejak nenek moyang. Saking kuatnya, Presiden AS Donald Trump menyebut terdapat ikatan besi antara kedua negara. Ikatan tersebut tercermin dalam kerja sama kedua negara saat melawan Jepang pada Perang Dunia II.

Pernyataan itu dilontarkan politikus Partai Republik itu saat menyambut Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull di New York. Pria berusia 62 tahun itu berkunjung ke Negeri Paman Sam guna menghadiri peringatan ke-75 berakhirnya Perang Dunia II, ‘Pertempuran Laut Koral’ di New York.

“Ikatan Amerika dan Australia telah terkunci dengan darah nenek moyang kita yang kehilangan nyawa mereka dalam Pertempuran Laut Koral,” ujar Presiden Donald Trump di atas kapal USS Intrepid, mengutip dari Belfast Telegraph, Jumat (5/5/2017).

Kunjungan PM Turnbull ke AS tidak hanya untuk menghadiri peringatan perang, tetapi juga untuk membahas sejumlah isu penting seperti keamanan, pengungsi, kerjasama ekonomi, dan perdagangan. Pertemuan kedua kepala negara untuk pertama kalinya itu juga bertujuan untuk memperbaiki hubungan Trump dan Turnbull yang sempat tegang.

Turnbull menyatakan, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menegaskan kembali hubungan dan aliansi AS-Australia. Trump sebelumnya terlibat komunikasi ‘panas’ dengan PM Turnbull melalui sambungan telefon ketika baru menjabat. Kini, pria asal New York itu mengaku bahagia dengan hubungan baik yang telah tercipta dengan PM Turnbull.