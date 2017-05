JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menggelar rapat pleno terbuka guna mengumumkan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2017-2022.

Pembacaan hasil rekapitulasi suara dibacakan oleh Komisioner KPU DKI, Betty Epsilon Idroos.

"Berdasarkan Diktum I Pasangan Calon yang mendapatkan suara terbanyak adalah Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno," ucap Komisioner KPU DKI Betty di Salemba, Jakarta Pusat pada Jumat (5/5/2017), diikuti tepuk tangan meriah dari hadirin.

Dengan pembacaan diktum tersebut, paslon nomor urut tiga yang terkenal dengan program One Kecamatan One Coordinator Enterpreneur (OK OCE) tersebut resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih DKI Jakarta 2017-2022. Keduanya menggantikan pasangan petahana Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

"Selanjutnya kita sambut era baru kepemimpinan DKI Jakarta, semoga pasangan terpilih bisa amanah untuk lima tahun ke depan," ujar Ketua KPU DKI Sumarno. (sym)