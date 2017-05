MEDAN - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara (Sumut) Afifuddin Lubis turut menghadiri diskusi publik yang digelar DPW Perindo Sumut.

Dalam diskusi tersebut, Afifuddin menjelaskan hingga kini pemimpin di Provinsi Sumut masih belum bisa mengembangkan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di daerah.

"Sosok pemimpin sangat penting. Jika tidak ada sosok pemimpin yang mumpuni, daerah tidak akan berkembang. Sumut butuh pemimpin yang bisa mengembangkan potensi sumberdaya yang ada," jelas Afifuddin di Jalan Iskandar Muda, Kota Medan.

Dia mengatakan sosok seorang calon Gubernur Sumut periode 2018 - 2023 haruslah bisa menjalankan visi dan misi

"Semua orang bisa membuat visi. Tapi tidak semua orang mampu mewujudkan visinya," ujarnya.

Selain itu dia berharap pada Pilkada serentak tahun 2018 mendatang, muncul tokoh yang sesuai dengan keinginan masyarakat Sumut.

"Cari pemimpin yang pemikirannya tidak linear, out of the box. Agar bisa membuat perubahan di Sumut. Di Sumut banyak permasalahan infrastruktur," kata Afifuddin.