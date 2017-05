MOGADISHU - Seorang tentara pasukan khusus Amerika Serikat (AS), Nany SEAL tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka dalam pertempuran dengan kelompok militer Al Shabaab di Somalia. Pejabat militer AS mengonfirmasi bahwa korban adalah tentara AS pertama yang tewas di Somalia sejak peristiwa jatuhnya helikopter Black Hawk pada 1993.

Insiden itu terjadi pada Kamis, 4 Mei pada operasi menghadapi kelompok Al Shabaab, 40 kilometer sebelah barat Mogadishu, di wilayah Shebele. Pasukan AS mendapat serangan dengan senjata api menyebabkan jatuhnya korban.

Pasukan AS di Somalia adalah bagian dari program militer AS untuk memberikan bantuan kepada pasukan darat Somalia. Misi yang mereka lakukan bukan bagian dari upaya serangan udara Somalia terhadap target-target teroris.

Ini adalah operasi menyasar kelompok Al Shabaab yang dikaitkan dengan serangan pada pasukan AS, Somalia dan AMISOM,” demikian disampaikan Juru Bicara Pentagon, Kapten Angkatan Laut Jeff Davis sebagaimana dilansir CNN, Sabtu (6/5/2017).

Kehadiran tentara AS di Somalia untuk misi penasihat ini terdiri dari 50 Pasukan Operasi Khusus dan telah berlangsung sejak 2013. Upaya pelatihan baru tersebut dilakukan karena pemimpin militer AS melihat peluang untuk bekerjasama dengan Presiden Baru Somalia, Mohamed Abdullahi Farmalo, yang melakukan reformasi militer di tengah maraknya serangan kelompok Al Shabaab.