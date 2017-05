OTORITAS Inggris sudah memperingatkan kapal Lusitania untuk menghindari wilayah pantai selatan Irlandia. Sebab, pasukan Jerman beberapa kali menyerang kapal dagang yang berlayar di wilayah tersebut. Namun, peringatan itu diabaikan oleh kapal Lusitania.

Angkatan Laut Inggris menyarankan agar Lusitania menghindari atau setidaknya bermanuver zig-zag untuk membuat kapal pasukan Jerman bingung saat melakukan pengejaran. Akibat mengabaikan peringatan, kapal Lusitania tenggelam dalam waktu 20 menit oleh serangan pasukan Jerman.

Sisi kanan kapal terhantam ledakan torpedo dari kapal selam Jerman pada 7 Mei 1915 sekira pukul 14.00 waktu setempat di Laut Celtic. Ledakan torpedo itu kemudian diikuti ledakan yang lebih besar lagi. Ledakan tersebut diperkirakan berasal dari ketel uap kapal seberat 32 ribu ton itu.

Jerman beralasan serangan tersebut dilakukan karena Lusitania adalah kapal milik musuh serta membawa persenjataan. Sebagaimana diketahui, Jerman dan Inggris sedang terlibat dalam Perang Dunia I saat itu.

Namun, Lusitania adalah murni kapal penumpang. Lebih dari 1.201 orang tenggelam dan banyak di antaranya adalah perempuan serta anak-anak, termasuk 128 orang warga Amerika Serikat (AS). Kolonel Edward House, mitra dekat Presiden Woodrow Wilson, sedang berada di London dalam sebuah misi diplomatik saat itu. Mengetahui ada warga AS tewas, ia segera mengirim surat lewat telegram.

Edward House meminta kepada Wilson agar AS harus menentukan apakah Negeri Paman Sam mendukung perang yang beradab atau tidak beradab. Washington dinilainya tidak bisa hanya menjadi penonton netral dalam Perang Dunia I.

Pengumuman tenggelamnya kapal Lusitania memaksa Menteri Luar Negeri AS William Jennings Bryan mengundurkan diri. Penggantinya, Robert Lansing, menganggap AS tidak bisa tetap netral selamanya. Penenggelaman kapal tersebut terpaksa membuat AS harus masuk dalam perang melawan Jerman.

Kanselir Jerman Theobald von Bethmann Hollweg kemudian meminta maaf terhadap AS secara resmi. Ia juga mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan senjata kapal selam. Namun, pembatasan itu dicabut pada 1917 karena Jerman menganggap strategi penenggelaman kapal sangat efektif.

Jerman kembali meluncurkan kapal selam perangnya pada 1 Februari 1917. AS memutuskan hubungan diplomatik dua hari kemudian. Di hari yang sama atau 3 Februari 1917, kapal AS Housatonic ditenggelamkan oleh kapal selam Jerman. AS akhirnya terlibat dalam Perang Dunia I secara formal pada 6 April 1917.