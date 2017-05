#자연재해 #강원도 #강릉시 #성산면 #보광리 #산불 #바람 ㅠㅠㅠ #연기 #장난아니다 #소방관 님들 #다치지마시고 #진화 부탁드려요 #강릉 #시내 에서 연기가 가득ㅠㅠ 인명피해없고 주변 큰피해없이 진화부탁드립니다

