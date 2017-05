RAJA AMPAT - Pers saat ini menikmati kebebasannya. Meski demikian, pers dalam menjalankan tugasnya harus tetap bertanggung jawab.

"Sesuai amanat Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, kebebasan pers yang dimaksud adalah kebebasan pers yang bertanggung jawab," tegas Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo di sela seminar "Spirit Freedom of The Press Harmony in Diversity", yang diselenggarakan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Sabtu (6/5/2017) malam.

Seminar yang digelar di Gedung Pari, Raja Ampat, Papua Barat ini, menghadirkan pembicara Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo, Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana, Sekda Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim, Kabag Ren Polres Raja Ampat Kompol Markus Ramba, dan Laksmi Sidharta dari GAPKI mewakili dunia usaha.

"Saat ini semua orang bisa bikin media. Kalau radio dan televisi mesti mengantongi izin siar. Kalau cetak dan online, harus jelas juga aspek badan hukum, alamat, dan penanggung jawabnya. Itu untuk mengontrol bahwa media yang ada tersebut jelas," ujarnya.

Menyangkut adanya oknum yang mengaku wartawan, Stanley --panggilan akrab Yoseph Adi Prasetyo -- menyatakan wartawan yang benar pasti memiliki ID Card atau surat keterangan dari medianya dan medianya juga jelas alamat dan penanggungjawabnya.

"Jadi narasumber bisa saja menolak diinterview kalau diduga kuat mereka bukan wartawan dan medianya juga tidak jelas," tuntasnya.