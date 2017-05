JAKARTA – Komunitas WAGrup Politik for DKI 1 akan terus mengawal pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno hingga akhir jabatannya. Diketahui, pada Jumat 5 Mei 2017 KPU DKI Jakarta menetapkan Anies-Sandi sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI.

"Kita tetap mengawal agar jangan sampai terjebak ke hal-hal yang negatif," kata Koordintaor WAGroup Politik, Nur Aini, dalam acara diskusi, di Jakarta, Sabtu (6/5/2017).

Menurut Nur Aini, program-program Anies-Sandi dianggap paling masuk akal. Bahkan, keduanya dianggap lebih dekat warga Jakarta sehingga bakal lebih mudah untuk menyerap aspirasi masyarakat.

“Visi misinya lebih pro rakyat karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta. Mereka membumi, lebih real. Selain itu bisa dijangkau kaya OK OCE (dapat menintaskan pengangguran)," ucapnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Director Survey & Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, menyarankan Anies-Sandi dapat memegang teguh amanat dari Ketua Umum Partai Gerindra dan salah satu kontrak politik dengan Partai Perindo yakni menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI milik seluruh golongan tanpa ada membeda-bedakan.

"Jadi tim sinkronisasi nanti harus lebih mengutamakan kebhinekaan. Masalah teknisnya itu harus fokus terhadap 4 program saja, DP rumah 0 Rp, KJP Plus, KJS Plus, dan OK OCE," tutup Igor.