RAJA AMPAT – Fungsi dan peran pers saat ini makin menentukan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat. Pers selain sebagai pilar keempat demokrasi, juga sumber referensi berbagai kalangan.

"Pers ini kan juga menjadi sumber referensi untuk mengambil keputusan, baik politik, bisnis, maupun referensi bagi publik untuk hal-hal lainnya," kata Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yadi Hendriana di sela seminar "Spirit Freedom of The Press Harmony in Diversity", yang diselenggarakan oleh IJTI, Sabtu (6/5/2017) malam.

Ia menambahkan, karena pers sebagai sumber referensi maka peliputannya pun harus selalu berkualitas dan memperhatikan dampak yang lebih luas dari produk jurnalistik tersebut.

"Nah, pertama yang harus ditekankan di sini adalah bagaimana mempercepat peningkatan kompetensi dari para wartawan," ujarnya.

Seminar yang digelar di Gedung Pari, Raja Ampat, Papua Barat ini, menghadirkan pembicara Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo, Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana, Sekda Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim, Kabag Ren Polres Raja Ampat Kompol Markus Ramba, dan Laksmi Sidharta dari GAPKI mewakili dunia usaha.

Selain acara seminar, dilakukan juga pengukuhan pengurus IJTI Papua Barat yang terpilih pada Musda ke-1. Pengukuhan dilakukan oleh Ketum IJTI Yadi Hendriana.

Terkait peran pers ini juga diakui oleh Sekda Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim. "Raja Ampat ini ada 1.896 pulau, coba kalau tidak ada pers. Bagaimana mungkin program-program pemerintah akan dapat diterima oleh masyarakat," tukasnya.