TAMPA – Hewan yang masuk ke jalan raya acap kali memicu insiden yang tak terduga dengan kendaraan yang melintas. Insiden yang serupa terjadi wilayah Florida, Amerika Serikat, ketika seekor zebra yang kabur masuk ke jalan raya.

Zebra yang kabur itu sempat terekam ketika dikejar oleh sherif dari Hillsborough County. Pada video tersebut, mamalia itu terlihat berlari melalui daerah berpasir sambil diikuti helikopter milik Hillsborough County Sheriff Office.

Traffic Crash - A Ford F150 p/u was W/B on 672 just E of Amber Sweet Ln when the Zebra which escaped from private property ran into the p/u pic.twitter.com/QcyaodpjdU— HCSO (@HCSOSheriff) May 5, 2017