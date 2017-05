MANADO - Negara-negara di kawasan Asia dan Australia dihadapkan pada berbagai isu-isu keamanan maritim seperti pencurian ikan (illegal fishing), perompakan (armed robbery), imigran gelap (illegal migrant), penyelundupan narkoba dan isu lainnya.

Adanya kompleksitas yang tinggi pada isu-isu keamanan maritim tersebut sehingga kerjasama antarnegara dalam menanggulangi isu-isu keamanan maritim menjadi sebuah kebutuhan yang harus mampu diaktualisasikan tidak hanya pada sebuah lembaran perjanjian kerjasama, namun harus dapat teraktualisasi secara nyata di tingkat operasional.

"Kami bersama ABF itu konsentrasi penuh bagaimana menjalin komunikasi antara negara kawasan untuk menurunkan angka kejahatan di laut, yaitu kerjasama maritim di bidang penurunan atau penindakan semua tindakan ilegal melalui laut," ujar Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Ari Soedewo saat jumpa pers usai acara pembukaan 8th Maritime Security Desktop Exercise (MSDE) and Law of The Sea Course, di Manado, Sulawesi Utara, Senin (8/5/2017).

MSDE yang kedelapan ini merupakan kegiatan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia melalui Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dengan pemerintah Australia melalui Australian Border Force (ABF). Sekitar 17 negara ikut dalam pertemuan yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Manado.

Perlehatan yang dihadiri oleh puluhan peserta dari berbagai negara Coast Guard tersebut guna meningkatkan dan menyelaraskan pemahaman terhadap Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 (UNCLOS 82), hingga dalam pelaksanaan penjagaan wilayah maritim dapat mengedepankan aturan yang telah disepakati bersama, dengan fokus pelatihan ditekankan pada salah satu isu keamanan maritim di tingkat kawasan yaitu mengenai peredaran narkoba melalui laut.

"Sesuai data world drugs report 2016 yang diterbitkan oleh United Nation Office Drugs and Crime (UNODC) menunjukkan penjngkatan peredaran narkoba melalui jalur laut yang disebut Shoutern Route, sehingga penanggulangan peredaran narkoba melalui laut menjadi hal penting yang harus dilaksanakan," jelasnya

Oleh karenanya, Kepala Bakamla RI berharap dalam pertemuan ini dapat ditemukan satu formulasi kerjasama teknis operasional berdasarkan ketentuan hukum internasional guna menanggulangi permasalahan tersebut.

"Apabila memungkinkan, formulasi yang dihasilkan dalam kegiatan ini diharapkan dapat diangkat sebagai sebuah best practices penanggulangan peredaran narkoba melalui laut di tingkat kawasan asia pasifik," pungkasnya