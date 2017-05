WASHINGTON DC – Pihak Gedung Putih, melalui juru bicaranya, membuka suara terkait maraknya penangkapan warga Amerika Serikat (AS) oleh otoritas keamanan Korea Utara (Korut). Saat ini sudah ada empat warga AS yang dibui di Pyongyang.

“Jelas ini memprihatinkan. Kami sangat menyadarinya dan kami akan bekerja melalui Kedutaan Besar Swedia melalui Kementerian Luar Negeri untuk berusaha membebaskan individu-individu di sana,” ujar juru bicara Gedung Putih, Sean Spicer, sebagaimana dikutip dari Reuters, Selasa (9/5/2017).

Sekadar informasi, karena AS-Korut tidak memiliki hubungan diplomatik maka urusan yang berhubungan dengan warga Negeri Paman Sam di Pyongyang diambil alih oleh pihak Kedutaan Besar Swedia.

Media Korut KCNA mewartakan, seorang warga AS bernama Kim Hak Sok yang bekerja di Pyongyang University of Science and Technology ditahan otoritas keamanan pada Sabtu 6 Mei 2017. Penangkapan ini hanya berselang beberapa waktu setelah warga AS lainnya, Kim Sang Dok yang bekerja di universitas yang sama, ditangkap karena tudingan “hendak tumbangkan negara”

Selain Kim Hak Sok dan Kim Sang Dok, masih ada dua warga negara AS lainnya yang saat ini berada di tahanan Korut. Otto Warmbier dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun karena mencuri poster propaganda Korut sedangkan pastur Kim Dong Chul dijatuhi hukuman kerja paksa selama 10 tahun karena diduga menjadi mata-mata

