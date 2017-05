JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) resmi menyandang status terpidana kasus penodaan agama. Majelis hakim pun memutuskan untuk langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur.

Menanggapi hal itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Hukum, Robikin Emhas menilai apapun keputusan hakim harus dihormati.

"Siapapun harus tunduk dan patuh terhadap hukum (submissive and obedient to the law). Hal ini sesuai dengan prinsip supremasi hukum (sumremacy of law)," kata Robikin dalam keterangannya, Selasa (9/5/2017).

Selain itu, ia meminta kepada seluruh pihak harus memberikan penghormatan yang sama kepada terpidana kasus penodaan agama, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), atas upaya hukum banding yang dilakukan dalam mengekspresikan keberatannya terhadap putusan pengadilan.

"Tak perlu ada hujatan atau cibiran terhadap warga negara yang menggunakan hak hukumnya atas suatu proses peradilan," sambungnya.

Di lain pihak, sambung dia, biarkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku judex facti menjalankan fungsi judiciary secara bebas dan tidak memihak dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding nantinya.

"Sebab kesanggupan menghargai rangkaian proses hukum yang berjalan adalah bagian dari ketaatan terhadap hukum itu sendiri," pungkasnya.