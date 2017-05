Tak Hanya Lakukan Minor Change, Suzuki Indonesia Bakal Bikin Mobil Baru

JAKARTA - Suzuki Indomobil Sales (SIS) menyatakan siap mengembangkan produk baru untuk pasar Indonesia. Untuk mencapai ke tahap itu, SIS sudah membentuk departemen baru yakni Design Development (DD).

"Dari tahun lalu, di Suzuki sudah membuat divisi baru, DD (Design Development). Di istilah kami adalah design development, itu adalah model research and development-nya dari Suzuki. Kalau dulu kami bekerja sama dengan Jepang tapi sekarang di Indonesia sendiri sudah ada timnya yang komplit dengan engineer yang ada," kata Marketing Director SIS, Donny Saputra.

Tim tersebut bekerja tidak hanya membuat produk minor change, namun juga mengembangkan kendaraan yang benar-benar baru, sesuai dengan kondisi pasar di Indonesia. Tim juga menentukan lokalisasi produk sehingga komponen-komponennya bisa dibuat di dalam negeri.

"Ini sampai ke produk baru, product planning, lokalisasi, dan sebagainya. Jadi tak hanya sekadar pengembangan produk atau perubahan secara minor akan tetapi sudah masuk ke bagaimana kami melokalisasi. Kenapa, karena kami ingin memberikan benefit ke konsumen sebanyak-banyaknya," tambahnya.

Donny melanjutkan, salah satu benefit yang akan dirasakan konsumen adalah mendapatkan produk dengan standar kualitas Suzuki namun harganya bisa tetap kompetitif.

Saat ini Suzuki sudah memiliki fasilitas R&D di Tambun dan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di sana juga ada fasilitas pengujian untuk kendaraan yang akan dipasarkan di Indonesia. Sementara untuk produk minor change yang sudah dihasilkan adalah Ertiga Sporty, Ertiga Elegant, dan lainnya. Kemudian pengetesan unit Ertiga Diesel juga dilakukan di Indonesia.

Menurut dia, hasil yang sudah diperoleh oleh tim merupakan batu loncatan untuk membuat produk yang benar-benar baru untuk pasar Indonesia. Ia yakin kedepannya hal itu akan terwujud.

"Tahap berikutnya lagi adalah bagaimana kita mendesain produk baru yang fully didesain oleh teman-teman yang ada di sini. Itu kan batu loncatan," imbuhnya.

Soal insentif yang akan diberikan oleh Pemerintah kepada pelaku industri automotif yang membangun fasilitas R&D di Indonesia, Donny mengatakan pihaknya menyambut baik.

"Ada atau tidak ada regulasi itu kami tetap melakukan. Kalaupun kemarin dari teman-teman Kementerian Perindustrian ada insentif khusus, kami berterima kasih bahwa kami juga on the right track untuk mengarah ke sana. Secara gradual kami sudah improve. Maksudnya, kami sudah melakukan beberapa terobosan. Bagaimana kami melakukan transfer pengetahuan, bagaimana kami mengembangkan produk, itu sebenarnya sudah ada di kami. Sudah dilakukan Suzuki sejak beberapa tahun lalu yang difinalkan dengan dibentuknya departemen baru yaitu DD," pungkasnya.