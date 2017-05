Baru Meluncur, 1.000 Honda All New CR-V Sudah Terpesan

JAKARTA - Pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017, PT Honda Prospect Motor (HPM) agen pemegang merek mobil Honda, meluncurkan all new CR-V. Model sport utility vehicles (SUV) ini langsung mendapat sambutan yang positif dari pengunjung pameran.

HPM mencatat, selama 11 hari pameran mulai 27 April sampai 7 Mei 2017 sebanyak 1.060 unit all new CR-V sudah terpesan. CR-V memberi sumbangsih sebesar 30% dari total penjualan Honda selama pameran.

Jonfis Fandy, Marketing & After Sales Service Director HPM dalam keterangan resminya mengatakan, “Penjualan produk-produk Honda di ajang IIMS 2017 sangat memuaskan, di mana kami mencatat total penjualan 3.555 unit selama pameran berlangsung. Terlebih lagi untuk all new CR-V yang baru diluncurkan, mampu menjadi produk favorit pengunjung dan mencatat rata-rata penjualan sekira 100 unit setiap harinya. Selain didukung produk baru, kami percaya hasil penjualan Honda yang baik di IIMS juga didukung berbagai program penjualan yang memudahkan konsumen untuk memiliki mobil Honda.”

Selain menjadi produk terlaris Honda, CR-V terbaru juga terpilih sebagai mobil terbaik di IIMS 2017 berdasarkan pilihan pengunjung.

Generasi kelima dari CR-V ini memiliki bangku baris ketiga pada varian 1,5 liter Turbo dan 1,5 liter Turbo Prestige. Tipe ini dibekali mesin 1,5 Liter DOHC Direct Injection VTEC Turbo with Earth Dreams Technology. Mesin ini mampu mengeluarkan tenaga 190 ps pada 5600 rpm dan torsi maksimal 24.8 nm pada torsi maksimal 2.000-5.000 rpm. (san)