WASHINGTON - Gedung Putih secara resmi mengucapkan selamat kepada kandidat Partai Demokratik Liberal, Moon Jae-in yang berhasil memenangkan kursi Presiden Korea Selatan (Korsel). Atas kemenangan Moon tersebut, ia berharap kedepannya AS dan Korsel akan terus melanjutkan hubungan aliansi yang baik dan meningkatkan kekuatan bersama.

"Kami mengucapkan selamat atas kemenangan Moon Jae-in dan kami juga turut bahagia bersama masyarakat Korsel yang kini tengah merayakan transisi demokrasi yang berlangsung damai," ujar Juru Bicara Gedung Putih, Sean Spicer sebagaimana dinukil dari Yonhap, Rabu (10/5/2017).

Sementara itu, seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters, bahwa terpilihnya Moon tidak akan mengubah hubungan atau aliansi AS-Korsel secara signifikan. Sebagaimana diketahui, Moon Jae-in sempat menyatakan, ingin memperbaiki hubungan dengan Korut dengan mengedepankan dialog dan negoisasi.

Sebelumnya, beberapa orang penting AS juga telah mengucapkan selamat atas kemenangan Moon. Mereka di antaranya adalah Pemimpin Kongres AS, John McCain, Anggota Kongres; Jack Reed, Ketua Komite Urusan Luar Negeri AS; Ed Royce dan Ketua Sub-komite Hubungan Luar Negeri AS dengan Asia Timur; Cory Gardner.

Kandidat dari Partai Demokratik Liberal, Moon Jae-in resmi memenangkan pilpres 2017 dan menjadi Presiden baru Korsel dengan mendapatkan suara final sebanyak 40,3% atau total 11,7 juta suara. Kemenangan ini menandai kembalinya kekuasaan kaum liberal setelah selama sepuluh tahun Korsel dipimpin oleh pemimpin dari kalangan konservatif. (rav)