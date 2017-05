JAKARTA - Situs resmi Pengadilan Negeri Negara, Bali telah diretas. Pantauan Okezone dalam situs itu, terpampang foto terpidana kasus penodaan agama Basuki Thahaja Purnama (Ahok) dengan tulisan “hacked by konslte & achon666ju5t”.

Dalam situs itu juga tercantum ekpresi kekecawaan atas vonis yang diberikan oleh pengadilan kepada Ahok. Tulisan yang tercantum di situs yang di hack itu yakni: ‘Simple explanation: they didn't know the difference between "eat with spoon" and "eat spoon". they claimed both are same meaning, and made this governor guilty. the end.”

“#RIP Justice In My Country, demikin tulisan di situs PN Negara, Rabu (10/5/2017).

Dalam situs itu juga ditulis nama komunitas yang melakukan hack, yakni Indonesian Hacker Rulez* bahkan alamat email juga dicantumkan di halaman situs yang telah diretas itu. Hingga berita ini dinaikkan situs tersebut masih diretas.