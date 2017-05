JAKARTA - Salah satu kampus di Inggris, London South Bank University menawarkan beasiswa bagi mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan studi S-1. Beasiswa diberikan kepada mereka yang ingin kuliah bidang hukum.

Beberapa pilihan program studi yang tersedia, di antaranya hukum pidana, hukum bisnis, kriminologi, dan hukum penyiaran dan media. Sedangkan besaran beasiswa yang ditawarkan, yakni 2.000 poundsterling atau senilai Rp34,5 juta. Perlu diketahui, beasiswa tersebut merupakan potongan dari total biaya kuliah.

Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar saat mendaftar beasiswa. Pertama, memiliki skor IELTS minimal 6,5. Kemudian, mampu meraih skor 60 pada Pearson Test of English Academic. Sejumlah tes lain yang harus dipenuhi, yakni Cambridge Advanced, Edexcel London Test of English, dan London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) English for Business level 2.

Beasiswa ini diberikan untuk mahasiswa pada tahun ajaran 2017-2018. Bagi yang berminat pelamar harus terdaftar dahulu di kampus. Mereka tidak perlu memasukkan aplikasi beasiswa secara terpisah lantaran beasiswa akan diberikan secara otomatis bagi pelamar yang memenuhi kriteria.

Segera daftarkan diri sebelum kulaih dimulai, yakni September 2017. Untuk informasi lebih lanjut, segera kunjungi laman resmi London South Bank University.

Selamat mencoba!