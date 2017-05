Yuk, Intip Spesifikasi dan Harga Motor Trail Presiden Jokowi di Papua

JAKARTA - Pada hari terakhir kunjungan kerjanya di Papua, Rabu 10 Mei 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung pembangunan jalan Trans Papua ruas Wamena-Mamugu 1, di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Tak seperti biasanya, kali ini Jokowi menggunakan motor trail untuk menyusuri jalan sepanjang 7 kilometer yang masih dalam tahap pembangunan.

Jokowi mengendarai motor sendiri didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono. Presiden berujar bahwa dengan mengendarai kendaraan roda dua tersebut, terasa betul kesulitan yang dialami selama proses pembangunan.

"Kalau naik trail kelihatan jelas kesulitannya. Itu baru naik, coba bayangkan yang membangun. Kita ini kan coba melihat di lapangan," ujarnya, seperti dukutip dari laman setneg.go.id.

Dari foto yang dirilis Sekretariat Negara di akun Twitter-nya, tampak motor trail yang dikendarai Jokowi adalah Kawasaki KLX 150BF SE (Special Edition). Motor yang dikhususkan untuk medan off road ini dirilis pada September 2016. Berdasarkan laman Kawasaki Motor Indonesia, harganya sebesar Rp33,6 juta on the road Jakarta.

KLX 150BF SE merupakan generasi penerus dari KLX 150L yang menawarkan pengendara performa off-road sejati di segala medan. Sebagai pembeda dari varian biasa, Kawasaki telah menyematkan beragam akesori di tubuhnya seperti Hand Guard, Engine Guard, serta warna hitam pada bagian pelek.

Supaya makin andal di medan off road, kini ukuran peleknya dibuat lebih besar yakni 21 inci untuk roda depan dan 18 inci belakang. Sedangkan suspensi depan inverted fork dan belakang uni-trak. Sistem pengereman menggunakan petal disc twin-piston pada roda depan dan petal disc single-piston di belakang.

Motor ini memiliki panjang 2.070 milimeter (mm), lebar 825 mm, dan tinggi 1.155 mm. Jarak bodi ke tanah sekira 95 mm dengan berat 118 kilogram. Tangkinya mampu menampung bahan bakar minyak hingga 6,9 liter.

Bicara performa, KLX 150BF SE dibekali mesin 144 cc SOHC, 4 stroke berpendingin udara. Mesin ini mampu mengeluarkan tenaga maksimal 12 ps pada 8.000 rpm dan torsi 11.3 nm pada 6.500 rpm. Tenaga dikirim ke roda belakang melalui transmisi manual lima percepatan. (san)